Pisticci tra le città finaliste con Bergamo e Napoli per il ‘Premio Città Italiana dei Giovani 2023’!

La città di Pisticci, una delle tre finaliste del “Premio Città Italiana dei Giovani 2023” insieme a Bergamo e Napoli, può contare sul sostegno della Provincia di Matera.

Lo ha confermato il presidente, Piero Marrese, che ha appreso:

“con gioia e orgoglio dell’approdo in finale di Pisticci.

Oltre a complimentarmi per il progetto proposto e per il risultato raggiunto voglio ufficialmente manifestare il pieno sostegno della Provincia di Matera alla candidatura.

Pisticci sin d’ora può considerare la Provincia partner dell’iniziativa perché, tra le altre cose, riteniamo che il progetto di Pisticci possa essere un format replicabile anche in altre realtà territoriali della provincia.

Sosteniamo Pisticci, dunque, e lo facciamo proprio nei giorni in cui siamo impegnati alla BIT di Milano per promuovere e valorizzare tutto il nostro territorio provinciale insieme ai sindaci ed all’APT Basilicata nell’ottica di una sinergia che è la strada maestra per far crescere la provincia di Matera”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)