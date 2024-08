Doppio appuntamento al Circolo Tennis di Pisticci, nell’ambito del progetto ‘Sport di Tutti – Quartieri’, realizzato in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport, insieme con Sport e Salute e il Comune di Pisticci.

18.00 – “Comunicare lo sport”

Matteo Schinaia, direttore di Tutto Sport Puglia

A seguire – “Intelligenza artificiale e sicurezza informatica”

Ugo Lopez, docente di informatica forense.

Di seguito le locandine con i dettagli.