Grande spettacolo al 5° Torneo di Beach Volley di Ferrandina! Ecco a chi è andata la vittoria

Chiuso il 5° Torneo di Beach Volley a Ferrandina, per la rassegna “ESTARTE 2024” nella “Settimana Sportiva”, patrocinata dal Comune e dallo CSEN Basilicata, con la vittoria della formazione Miglionichese “ALLEANZA”, alto il livello atletico e di conseguenza anche l’affluenza di pubblico, tra sostenitori, appassionati e semplici spettatori, alto anche il livello agonistico che ha regalato uno spettacolo atletico mai visto prima.

Piena soddisfazione da parte di organizzatori, partecipanti ed Amministratori, in particolare l’Assessore allo sport, assidua ed attenta a eventuali miglioramenti futuri, protagonista di organizzazione, inventiva e spettacoli presenti in ogni evento, professionalmente impeccabile, pienamente all’altezza delle sue funzioni.

Le premiazioni hanno visto protagonisti la 1a squadra classificata del settore maschile, la 1° classificata del settore misto, la 1° classificata del settore femminile ed il miglior atleta del torneo, Vincenzo Campanaro di Altamura, non finalista, che ha dimostrato un alto livello atletico e di gioco, con spettacolari azioni di attacco seguite da esultazioni del pubblico presente, sembrava quasi di essere alle Olimpiadi di Francia 2024.

Premiati anche gli arbitri, federali ed ex, che hanno diretto i vari incontri con professionalità, adottando per ogni livello atletico, un metro di valutazione e tolleranza tale da poter rendere il gioco corretto e fluido ma anche divertente, per gli atleti e per il pubblico.

Si ringrazia tutti, partecipanti e non, per aver regalato a questa comunità, momenti di divertimento e svago, all’insegna di uno sport educativo, salutare e di condivisione.