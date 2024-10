Pisticci si prepara a rinnovare la sua candidatura per la Bandiera Blu 2025. I dettagli

Pisticci si prepara a rinnovare la sua candidatura per la Bandiera Blu 2025.

Il sindaco Domenico Albano oggi è stato a Roma per partecipare a un incontro programmatico, organizzato dalla Fee (Foundation for Environmental Education), presso la sede del CNR – Consiglio nazionale delle Ricerche.

Il tavolo tecnico riunisce le Amministrazioni interessate a ottenere il riconoscimento, che premia le località balneari impegnate nella gestione sostenibile del territorio.

All’ordine del giorno tutti gli aggiornamenti sulla procedura operativa per l’assegnazione del vessillo.

Le spiagge di Pisticci hanno già ricevuto la Bandiera Blu negli anni passati, compreso il 2024.

Ha dichiarato Albano:

“Siamo determinati a presentare nuovamente la candidatura per questo riconoscimento, che rappresenta un obiettivo importante per il settore turistico e rientra nelle nostre iniziative per la valorizzazione del territorio”.