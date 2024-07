Pisticci sempre più inclusiva e accessibile! Ecco il nuovo riconoscimento

Con l’apertura della stagione estiva, il Comune Lucano di Pisticci ha ottenuto la sua prima Bandiera Lilla, riconoscimento meritato per almeno due ragioni: quanto completato e in fase di realizzazione per l‘accessibilità e l’inclusione e un territorio che definire complicato ed esteso è il minimo che si può fare

Dice a questo proposito il presidente Roberto Bazzano, che, insieme al direttore Alessandro Fiore, ha verificato l’accessibilità del territorio:

“Di certo ci troviamo in una situazione che ultimamente si presenta spesso e che, evidentemente, è tipica di molti Comuni italiani interessanti da un punto di vista turistico: territorio esteso, centro città in suolo collinare, e dunque non facilmente accessibile per le persone in carrozzina, e litorale vasto e variegato con numerosi accessi.

Quello che abbiamo potuto verificare è che sicuramente a Pisticci è iniziato un lavoro di creazione di accessibilità che ha permesso al Comune di superare la nostra valutazione, ma soprattutto abbiamo apprezzato sia l’intenzione di migliorare, visibile dai progetti in atto, sia la collaborazione tra settore pubblico e privato, che valutiamo sempre positivamente.

Per questo Pisticci da oggi può vantare la sua prima Bandiera Lilla.

L’analisi del territorio ha riguardato non solo il centro storico collinare, ma anche la frazione Marcona, i lunghi litorali, gli spazi pubblici concessi dal Porto degli Argonauti e le piste ciclabili che permettono di percorrere buona parte del territorio in tranquillità.

Siamo certi che il lavoro avviato porterà a nuovi ottimi risultati, e tutta la squadra di Bandiera Lilla è a disposizione per sostenere, stimolare e aiutare il Comune di Pisticci, come anche tutti gli altri Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, a migliorare ulteriormente.”

Tutti i dettagli sull’accessibilità, e non solo, saranno presto disponibili sulla pagina dedicata al Comune di Pisticci su www.bandieralilla.it .

Per informazioni invia una mail a info@bandieralilla.it.