Pisticci sempre più aperta al confronto delle culture ospita una delegazione turca. Ecco i dettagli

“È stato per me un onore portare i saluti dell’intera comunità alla delegazione turca, composta da 2 dirigenti e 3 professori provenienti da 2 istituti della città di Erbaa, ospiti dell’Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietrelcina per il progetto Erasmus Ka1″.

Così scrive il primo cittadino di Pisticci, Domenico Albano che aggiunge:

“Un grazie particolare alla Dirigente Scolastica Grazia Di Bello e alla prof.ssa Maria Luisa Laviola che, insieme all’intero corpo docente, prestano una particolare attenzione al confronto delle culture e delle metodologie, indispensabile per la crescita delle nuove generazioni”.

