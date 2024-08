Pisticci, scuola: iscrizione alla mensa e al servizio trasporto con scuolabus entro questa data

“Le famiglie interessate a usufruire del servizio mensa e/o del servizio di trasporto mediante scuolabus per l’anno scolastico 2024/2025 devono presentare formale richiesta di iscrizione entro il 4 settembre, compilando l’apposito modello online”.

Precisa il Comune di Pisticci:

“Mensa scolastica: possono usufruire del servizio gli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado).

Trasporto scolastico: possono usufruire del servizio di trasporto scolastico tutti gli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), nonché gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giustino Fortunato” con certificazione di disabilità, come previsto dalla Legge n. 104/1992.

Per le iscrizioni al trasporto scolastico, è necessario indicare in modo preciso la via e il numero civico di residenza, affinché possa essere realizzato un piano di esercizio efficiente che garantisca il servizio al maggior numero di alunni utenti.

Per informazioni:

Ufficio Scuola 0835 585746

scuola@comunedipisticci.it”.