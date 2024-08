A Montescaglioso grandioso spettacolo pirotecnico in occasione della festa patronale di San Rocco. Ecco quando

Con grande gioia il Comitato Feste comunica:

“La giornata del 20 Agosto si chiuderà con l’esecuzione di un grandioso spettacolo pirotecnico tradizionale allestito dalla ditta Piromagia di Gaetano Russo da Pannarano (BN) ed offerto da DO.MI.RO, IMPRESA EDILE DAVID FRANCESCO e IDEAL BLOK.

La realizzazione di questo spettacolo è stata possibile grazie allo sforzo immane del Comitato che è riuscito ad individuare il sito più sicuro possibile e a redigere, in brevissimo tempo, tutta la documentazione prevista dalla legge per ottenere le autorizzazioni necessarie.

Un immenso ringraziamento va al signor Verna Antonio di Gravina in Puglia (BA) che con grande generosità e disponibilità ha messo a disposizione un terreno di sua proprietà.

Va precisato che lo spettacolo sarà visibile solo ed esclusivamente da Porta S. Angelo, Via Balconi Sottani, fino all’angolo della strada panoramica in cui è ubicato il “mega megafono”.

Questa soluzione viene assunta per non far mancare ad una delle feste più grandi di Basilicata, il pregio di essere chiusa da un grande spettacolo pirotecnico.

Sarà un anno di prova, e qualora capiremo che la soluzione non risultasse soddisfacente a livello di spettacolo offerto, saremo costretti a rinunciare ai fuochi d’artificio per l’avvenire.

Conservando, però, ancora la speranza che per il futuro venga mostrata la stessa disponibilità da parte dei cittadini Montesi nel mettere a disposizione un proprio terreno, e soprattutto nel non osteggiare l’organizzazione dei fuochi pirotecnici, auguriamo a tutto il popolo Montese ed ai numerosissimi turisti, ospiti della nostra città, una buona Festa Patronale”.