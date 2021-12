Pisticci: riapre il Centro per l’impiego! Ecco i dettagli

Nelle scorse settimane il Sindaco di Pisticci, Domenico Albano, ha incontrato i vertici regionali dell’ARLAB (Agenzia regionale per il Lavoro e l’Apprendimento) per discutere del futuro del Centro per l’impiego.

Durante l’incontro si è stabilito che con l’anno nuovo il Centro per l’impiego riaprirà a Pisticci Scalo, dove la delegazione regionale ha potuto verificare la disponibilità di spazi adeguati.

A dare la notizia lo stesso Primo cittadino, il quale ha comunicato anche l’implementazione del personale che si occuperà di assicurare un servizio essenziale per il territorio di Pisticci.

