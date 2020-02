Pisticci: “realizzare al più presto i già programmati interventi per l’aviosuperficie Enrico Mattei”. A dirlo…

In questi giorni il Sindaco di Pisticci Viviana Verri insieme al Presidente del Consiglio Comunale Gianpiero Andrulli sta partecipando nella città di Seinäjoki, Finlandia, al meeting di presentazione del progetto di cooperazione internazionale “Air traffic and logistics development between the EU rural areas and China”.

Il progetto mira a creare un circuito internazionale di aeroporti secondari nelle aree rurali, che sviluppi collegamenti commerciali, turistici ed istituzionali con l’UE, la Cina e il mercato asiatico, utilizzando nuove soluzioni tecnologiche, incentivando la nascita di reti transfrontaliere e scambi di pratiche e conoscenze tra i territori coinvolti.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo di Azione Locale dell’Estonia “LAG Tartu County”, insieme a numerosi altri partner internazionali tra cui i GAL lucani “La Cittadella del Sapere” e “LUCUS” e ha dato luogo già nel 2018 ad un protocollo di intesa tra la SAFEA (Agenzia Governativa Cinese per gli Affari Esteri) e l’ELARD (European Leader Association for Rural Development), associazione internazionale che rappresenta oltre 2500 GAL europei.

L’aviosuperficie “Enrico Mattei” di Pisticci Scalo assume un ruolo rilevante in questo progetto, in virtù delle sue potenzialità quale hub strategico per gli scambi commerciali con i partner coinvolti, soprattutto dopo l’inserimento dell’area nella Zona Economica Speciale, aspetto molto apprezzato dai partner poiché costituisce un forte incentivo allo sviluppo delle relazioni commerciali che il progetto si propone di creare.

L’Amministrazione comunale ha da subito colto le potenzialità di questa iniziativa e già questa estate Pisticci ha ospitato un primo incontro dei partner, formalizzando poi in un documento il pieno sostegno a questa importante opportunità di sviluppo della nostra infrastruttura aeroportuale, recentemente tornata nella disponibilità del CSI di Matera dopo una lunga vicenda giudiziaria con il precedente gestore.

La stessa in un post pubblico sottolinea come:

“Il meeting finlandese è un’occasione per conoscere una realtà che ha saputo creare sviluppo proprio attraverso la cooperazione tra istituzioni e investitori, puntando sul potenziamento di infrastrutture come il piccolo aeroporto di Seinäjoki che abbiamo visitato.

La struttura ha una storia e caratteristiche che per molti aspetti ricordano la nostra aviosuperficie: nata negli anni ‘70, la pista è stata potenziata (ampliandola da 1,5 a 2 km di lunghezza) ed è attualmente gestita da una compagnia che, oltre ai voli charter, organizza corsi professionali per autisti di automezzi e piloti, con oltre 300 studenti.

Il progetto prevede che questa sia tra le strutture da mettere in rete con le altre nel circuito internazionale degli aeroporti rurali.

Ci auguriamo, quindi, che anche nella nostra regione si attivino le giuste sinergie tra gli attori coinvolti nei progetti per il futuro della Pista Mattei: la Regione Basilicata e il Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, che devono al più presto realizzare i già programmati interventi infrastrutturali di adeguamento e l’affidamento in gestione dell’aviosuperficie, il Comune di Pisticci che da sempre svolge un ruolo di stimolo e collaborazione nei confronti di questi attori, i Partner internazionali del progetto, che hanno già avviato interlocuzioni con tutti gli Enti coinvolti.

L’Amministrazione non ha mai esitato a garantire il suo pieno impegno nel supportare questo progetto, e ci auguriamo che altrettanto facciano tutte le istituzioni coinvolte, alle quali sarà assicurata, come sempre, massima collaborazione in tutto ciò che riguarda il futuro del nostro territorio”.

Di seguito due foto della giornata.