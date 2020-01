Aviosuperficie Pisticci: “iniziano le operazioni esecutive per la restituzione della pista”. I dettagli

L’amministratore unico del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera, Rocco Fuina, rende noto che:

“In esecuzione dell’ordinanza di rilascio della infrastruttura aeroportuale E. Mattei in Pisticci, di proprietà del Consorzio Industriale, pronunciata dal Tribunale di Matera il 19 novembre 2018, l’Ufficiale Giudiziario ha fissato per domani alle ore 9.00 l’inizio delle operazioni esecutive per la restituzione della pista dalla Winfly srl che la detiene ormai da mesi senza aver provveduto alla sua spontanea restituzione al Consorzio.

A conclusione delle attività di ricognizione e di inventario dei beni presenti, il Consorzio potrà recuperare l’infrastruttura per destinarla nuovamente alle funzioni di pubblico interesse”.