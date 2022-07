Pisticci, questa Chiesa tra i “Luoghi del Cuore” FAI: serve il vostro sostegno

Il FAI, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, lancia l’undicesima edizione de “I Luoghi del Cuore” e chiama gli italiani a partecipare ancora una volta al più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano, che dal 2003 ha raccolto 9,6 milioni di voti in favore di oltre 39.000 luoghi in più di 6.500 comuni: luoghi cari, da salvare dall’abbandono, dal degrado o dall’oblio, perché siano recuperati e valorizzati, conosciuti e frequentati.

Dal 12 maggio al 15 dicembre 2022 sarà possibile votare i propri luoghi del cuore e spingere più persone possibile a votarli, perché quanti più voti avranno, tanto più potranno accedere al finanziamento messo a disposizione dal FAI grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo per un progetto di restauro e valorizzazione.

In merito a tale iniziativa questo l’invito del Sindaco di Pisticci, Domenico Albano:

“Sosteniamo, assieme alla delegazione FAI Costa Jonica, la Chiesa dell’Immacolata Concezione di Pisticci nella campagna i Luoghi del Cuore 2022, supportando le attività del comitato: Amici “IMMACOLATA CONCEZIONE”, istituitosi proprio per tale scopo.

Situata all’estremità del rione Dirupo, con vista sullo scenario mozzafiato dei calanchi, la Chiesa dell’Immacolata Concezione, del XVI secolo, volge il suo sguardo al paese proteggendolo.

La pianta della chiesa è caratterizzata da un’aula centrale rettangolare con abside semicircolare, intersecata da un corpo trasversale che divide l’interno in tre ambienti.

Quello centrale contiene l’altare, in stile Barocco.

Sul prezioso soffitto ligneo, al centro, domina l’immagine dell’Immacolata raffigurata con un insolito abito rosa e nel secondo registro è raffigurato San Michele mentre solleva la spada per uccidere il demonio.

Il tutto è contornato da decorazioni floreali e figure di Santi.

La delegazione FAI Costa Jonica sostiene la Chiesa dell’Immacolata Concezione di Pisticci nella campagna i Luoghi del Cuore 2022, supportando le attività del comitato: Amici “IMMACOLATA CONCEZIONE”, istituitosi proprio per tale scopo.

Come si vota?

Registrarsi gratuitamente sul sito del FAI. (si può fare una registrazione rapida tramite l’account Google o Facebook).

Cliccare sul pulsante “vota con il clic” .

(Si può dare un voto per qualsiasi luogo del cuore presente sul sito, oltre a quello prescelto.)

Il voto è gratuito.

Fino al 15 dicembre 2022 abbiamo la possibilità di fare molto, semplicemente con un clic!

Tu che puoi FAI”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)