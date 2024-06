Pisticci: presidio della Polizia locale su questa spiaggia e più videosorveglianza. I dettagli

Il Comitato tecnico della Prefettura di Matera ha approvato la richiesta di adesione del Comune di Pisticci al progetto ‘Spiagge Sicure’, con uno stanziamento di 30.000 euro.

Soddisfatto il sindaco, Domenico Albano, che Martedì scorso ha partecipato all’incontro in Prefettura insieme con l’assessore ai Lavori pubblici, Rocco Negro, e il capitano della Polizia locale, Domenica Volpe.

Ha detto Albano:

“L’adesione a ‘Spiagge Sicure’ va nelle direzione di un rafforzamento dei controlli e della tutela del nostro litorale che a breve vedrà la presenza di molti turisti”.

L’iniziativa del ministero dell’Interno mira a migliorare la sicurezza e la pulizia delle spiagge, oltre a far rispettare le normative contro le attività illegali lungo la costa, quali l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti durante l’estate.

Pisticci investirà i fondi stanziati per realizzare un presidio della Polizia locale sulla spiaggia di 48 e per incrementare la videosorveglianza sulle spiagge di 48 e San Basilio, oltre che per dotarsi della strumentazione necessaria per il monitoraggio del litorale.

Ha spiegato l’assessore Negro:

“L’approvazione del nostro progetto è un riconoscimento importante del nostro impegno continuo verso la sicurezza del territorio.

Con questi fondi miglioreremo il monitoraggio del litorale, garantendo un ambiente sicuro e accogliente per i residenti e visitatori.

Ringrazio il capitano della Polizia locale, Domenica Volpe, e tutti coloro che hanno lavorato duramente per ottenere questo risultato”.

Il progetto ‘Spiagge Sicure’ è un’iniziativa del ministero dell’Interno che prevede un finanziamento di 1,5 milioni di euro da destinare a 50 Comuni costieri che non siano capoluoghi di provincia e abbiano meno di 50.000 abitanti.

Il contributo massimo che gli enti possono richiedere è di 30.000 euro.