Pisticci: pesanti i danni dell’ondata di gelo all’agricoltura. Ecco la decisione del Sindaco

Con delibera n. 38 del 13 aprile, la giunta comunale ha inoltrato richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Regione Basilicata per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per il territorio di Pisticci (MT), a causa delle gelate che hanno interessato la zona nella nottata del 8 aprile 2021.

Ne dà notizia l’Amministrazione che precisa:

“Il forte abbassamento delle temperature, che nella nottata tra il 7 e l’8 aprile hanno raggiunto anche valori sotto lo zero, ha determinato numerosi danni alle colture, in particolare pesche e albicocche, che avranno notevoli ripercussioni sulla produzione in un settore già messo a dura prova dalla crisi economica e dagli effetti della pandemia.

Per questo motivo, attraverso il deliberato, abbiamo richiesto al Ministero delle politiche agricole e forestali e alla Regione Basilicata, di adottare misure straordinarie per il riconoscimento dei danni subiti dagli agricoltori”.

