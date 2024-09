Pisticci: partecipa al Servizio Civile Digitale. Ecco come fare domanda

L’assessorato alle Politiche giovanili di Pisticci comunica che entro il 26 settembre è possibile presentare la propria candidatura per diventare operatore volontario di servizio civile in ambito digitale.

Il progetto avrà inizio tra novembre e dicembre, dura 12 mesi per 25 ore settimanali di servizio.

Il Comune di Pisticci è Capofila del Programma “BASILICATA DIGITALE” con i Progetti “Basilicata Digitale per Integrare” e “Basilicata Digitale per Valorizzare”, che prevede nel territorio n. 7 posti suddivisi in diverse sedi.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo

https://domandaonline.serviziocivile.it

Info al seguente link https://www.comunedipisticci.it/…/2427…