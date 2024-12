Pisticci: oltre 30 posti per i giovani interessati a partecipare a questo Bando. I dettagli

Il sindaco e l’assessorato alle Politiche giovanili informano che a Pisticci sono disponibili 33 posti per i giovani interessati a partecipare al Bando del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, con scadenza fissata per il 18 Febbraio 2025 alle ore 14:00.

Pisticci è comune capofila del programma “Basilicata Sociale e Digitale”, che comprende i seguenti progetti:

“Basilicata Sociale e Digitale per Innovare”,

“Basilicata Sociale e Digitale per Integrare”,

“Basilicata Digitale per Valorizzare”.

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità di vivere un’esperienza di crescita personale e professionale.

I 33 posti disponibili sono suddivisi in diverse sedi indicate nella scheda contenente gli elementi essenziali del progetto, che trovate sul sito dell’Ente.