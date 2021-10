Fa sapere la sindaca di Pisticci, Viviana Verri:

“Anche oggi sono in corso lavori di manutenzione del manto stradale con interventi di fresatura e bitumatura che stanno interessando l’area della rotonda di viale Gramsci, in prossimità della ex chiesa a Marconia.

Nei prossimi giorni queste attività interesseranno altre zone del territorio.

Seguiranno aggiornamenti”.

