Pisticci: la Polizia di Stato di Matera arresta in flagranza di reato un uomo!

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Personale della Polizia di Stato di Matera ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito di una attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, operatori della Polizia di Stato di Matera, impegnati nel centro cittadino di Pisticci, notavano la presenza dell’uomo, peraltro già noto alle Forze dell’ordine, fermo all’esterno di una macelleria, con fare sospetto.

In particolare, dopo un cenno di intesa con il titolare dell’esercizio commerciale, i due si scambiavano velocemente qualcosa.

Gli agenti in servizio decidevano quindi di intervenire, riscontrando la cessione di una confezione sottovuoto di 5 grammi di cocaina, in cambio di denaro.

A seguito di perquisizione personale, veniva rinvenuto un ulteriore involucro di cocaina del peso di 5 grammi, che l’uomo occultava nella tasca dei pantaloni.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, in un mobile della cucina, venivano rinvenute ulteriori confezioni di sostanza stupefacente di cocaina pura, nonché denaro contante, bilancini di precisione ed una macchinetta per il confezionamento sottovuoto.

All’esito delle operazioni, sono stati sequestrati oltre 700 grammi di cocaina e la somma in contanti di euro 530,00, in banconote di diverso taglio.

Espletate le formalità di rito, il soggetto è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.