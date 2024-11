Pisticci, interruzione dell’erogazione idrica: questi gli ultimi aggiornamenti

In questi giorni, il centro abitato di Pisticci e le zone rurali afferenti lo schema idrico di San Leonardo hanno dovuto affrontare disagi legati all’interruzione dell’erogazione idrica, causata da un guasto improvviso sull’Adduttrice Frida.

Acquedotto Lucano è intervenuto per effettuare i lavori di riparazione necessari, che si sono prolungati e hanno comportato problemi di pressione e di assenza di acqua, in particolare nelle zone alte del paese.

Precisa l’amministrazione comunale di Pisticci:

“L’erogazione idrica è stata ripristinata, ma potrebbero verificarsi disservizi a causa della bassa pressione dell’acqua, in particolare nelle zone alte del paese.

Per ragioni di salute pubblica, il sindaco ha disposto la sospensione delle attività scolastiche:

Ieri, 14 novembre, per tutti le scuole di Pisticci centro e oggi, 15 novembre, per le scuole medie di Via Cantisano.

L’Amministrazione comunale è pienamente consapevole dei disagi che i cittadini hanno dovuto affrontare e si è mantenuta in costante contatto con Acquedotto Lucano per sollecitare interventi tempestivi.

I lavori sono completati e si confida in un rapido ritorno alla normalità”.