Matera, sanità: un convegno sulle patologie emergenti. Ecco quando

Si parlerà di sanità digitale, Lunedì 18 Novembre a Matera nel corso del convegno ASM dal titolo “eHealth in Public Health: equità, innovazione ed AI”, realizzato con il contributo del Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS programmazione 2023-2025.

Organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera l’evento ECM si svolgerà a partire dalle ore 9:00 nell’auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

L’incontro propone un’approfondita analisi delle sfide relative alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie emergenti, focalizzandosi su strategie innovative e approcci multidisciplinari.

Ad introdurre i lavori sarà il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, al quale farà seguito la Lectio Magistralis di Antonio Felice Uricchio, professore ordinario di Diritto Tributario dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e presidente dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.

Interverranno, tra gli altri:

Silvio Brusaferro, professore ordinario di Igiene Generale e Applicata dell’Università degli Studi di Udine, Giovanni Rezza, professore straordinario di Igiene Generale e Applicata dell’Università Vita-Salute San Raffaele, Giovanni Migliore, Presidente FIASO e docente di Direzione Strategica delle Aziende Sanitarie nella Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Sono inoltre previsti interventi dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Lucane e degli Enti Regionali.

L’Assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico, evidenzierà le linee di indirizzo e governance della sanità lucana.

Le conclusioni sono affidate al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Afferma il DG Friolo:

“Integrare competenze cliniche e scientifiche è necessario per migliorare l’efficacia delle pratiche preventive e terapeutiche considerando le innovazioni tecnologiche e le linee guida internazionali.

Verranno esplorati i fattori di rischio e le metodologie di prevenzione applicabili nei contesti lavorativi e negli ambienti di vita, così come le politiche di salute pubblica e dell’educazione sanitaria”.

Il convegno analizzerà strumenti pratici per la promozione di stili di vita salutari, per il miglioramento delle condizioni di salute della popolazione e più in generale del benessere collettivo.