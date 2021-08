Sulla Provinciale Pisticci- San Basilio nel primo pomeriggio è avvenuto un incidente che sembrerebbe aver coinvolto 4 persone, soccorse poi dall’ambulanza del 118.

Alcune sono state trasportate in ospedale ma non sembra versino in condizioni gravi.

Sembrerebbe si sia tratto di un tamponamento a catena.

Sul posto giunti Polizia Locale di Pisticci, Carabinieri, Polizia di Stato e ambulanze.a

