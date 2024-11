4 novembre 2024: “In onore dei caduti, in difesa della pace”.

Le celebrazioni per la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, lunedì prossimo a Pisticci, organizzate in collaborazione con il Centro sociale G. Michetti e alla presenza degli studenti delle scuole del territorio, si svolgeranno a partire dalle 9,30 con il raduno in piazza Umberto I.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Di seguito il programma completo dell’evento.