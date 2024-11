Seconda giornata domani del Matera Film Festival, con proiezioni di lungometraggi, corti e incontri con il pubblico. Il programma

Seconda giornata – domani, lunedì 4 novembre – di proiezioni e incontri della quinta edizione del Matera Film Festival che si tiene nella “Città dei Sassi” fino al 10 novembre.

La giornata di domani si apre alle ore 9:30 presso il CineTeatro Guerrieri con il panel dal titolo “Visioni, nuove tecnologie e ambiente”, dedicato alla presentazione dell’app di ARPA Basilicata con la partecipazione di Donato Ramunno, direttore ARPAB, e Anna Cammarota, responsabile area comunicazione ed educazione ambientale ARPAB.

A seguire, introdotta da Geo Coretti, la visione dei corti realizzati dal Liceo Duni-Levi di Matera e, introdotta da Antonella Marinelli, la visione dei corti dell’Istituto Agrario di Villa d’Agri, con la moderazione della giornalista Rossella Montemurro.

Segue, alle ore 11:00 uno spazio dedicato alle tradizioni locali con la proiezione del cortometraggio La Festa della Bruna 2024 e il successivo dialogo sulla storia della Festa materana e le prospettive future, a cura dell’Associazione Maria SS. della Bruna con il Presidente Bruno Caiella e Matteo Marchitelli.

Alle 11:45 la proiezione del film fuori concorso La Festa del ritorno, con il regista Lorenzo Adorisio che incontrerà il pubblico in sala, con la moderazione di rossella Montemurro.

Alle ore 14:00 è invece prevista l’anteprima italiana fuori concorso di Ultimo film, cui seguirà l’incontro con i registi, Yuki Bagnardi e Gabriele Cipolla.

Alle ore 16:00, al CineTeatro Guerrieri, continuano le proiezioni dei film in concorso con il lungometraggio croato Bosnian Pot, diretto da Pavo Marinković che incontrerà il pubblico in dialogo con Bianca Fenizia, componente del comitato di selezione del Matera Film Festival.

“La Rivoluzione degli anime giapponesi in Italia” è invece il panel che si tiene alle 18:30, invece, realizzato grazie alla partnership con Mondo TV, dedicato al Caso Corradi e Doro TV , con interventi di Mino Ciciriello, Project & Team Manager Mondo tv Group e Silvio Giordano, Direttore Creativo del Matera Film Festival, in dialogo con la giornalista Margherita Sarli. A partire dalle ore 19:30, presso il CineTeatro Guerrieri, saranno proiettati i cortometraggi in gara: i tre corti italiani, presentati dai rispettivi registi, La doppia vita di Kore di Maria Antonietta Mariani, Studies for a Close-Up di Nicolò Bressan Degli Antoni e Dagon di Paolo Gaudio, oltre allo spagnolo Wan diretto da Victor Monigote.

Alle ore 21:00 i registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana incontreranno il pubblico e presenteranno in anteprima i primi due episodi della nuova stagione di The bad guy, in dialogo con la giornalista Carmela Cosentino. Chiude la seconda serata del Matera Film Festival il lungometraggio in gara Under the hanging tree, dalla Namibia.

La quinta edizione del Matera Film Festival è realizzata sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, con il patrocinio di Comune di Matera, Provincia di Matera, Regione Basilicata, Comune di Ferrandina, APT Basilicata, Ministero della Cultura, Ambasciata Canadese ed è organizzata dalle associazioni culturali Making Of e Plongée, promossa dalle stesse e Camera con Vista. Movie Partner Lucana Film Commission, Green partner Arpa Basilicata. Main partner sono Bcc Basilicata, Hotel Sant’Angelo e Chiarito Auto.

In collaborazione con Rai Fiction. Special Partner Lucca Comics&Games.

Partner istituzionali Accademia di Belle Arti di Napoli. Media Partner Trm Network, Sassi Live.it, Longtake. Rai Radio 3 Classica, Rai Basilicata, Rai Cultura, Rai Fiction, Rai Radio Kids, TGR. Technical Partner Cartocci, Blu Video Casting, Be Sound, Be Spoke Lab, Ego Italiano, Dichio Garden.

International Partner Reelworld Film Festival, Presence Autochtone International First People.