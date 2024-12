Pisticci, gestione archivio Digitale della Memoria Comunitaria: questi giovani cittadini affiancheranno il Comune. I dettagli

Ieri, 9 dicembre, è stato formalizzato l’accordo di partenariato tra il Comune di Pisticci e l’associazione Mnemorica per la gestione dell’Archivio Digitale della Memoria Comunitaria (Ar.Di. Me.Co.).

Per i prossimi tre anni, l’associazione, costituita da giovani nostri concittadini, affiancherà il Comune di Pisticci nelle attività connesse a detto importante progetto, finalizzato a digitalizzare, preservare e valorizzare il ricco patrimonio storico-culturale della comunità pisticcese.

L’Archivio raccoglierà, in formato digitale, documenti cartacei, fotografici, video e audio, costituendo una risorsa innovativa ed accessibile.

In particolare, il materiale da archiviare proverrà sia dalle disponibilità private dei pisticcesi (residenti e non), sia dagli archivi storici del Comune, sia dai fondi archivistici esistenti in altre raccolte documentali che risultino in qualche modo connessi con la storia della comunità.

Il materiale, digitalizzato e organizzato, si presterà a molteplici iniziative di valorizzazione: attività di studio e ricerca, convegni, mostre, attività didattiche e report periodici sulle nuove acquisizioni.

L’obiettivo ultimo è quello di mantenere viva la memoria collettiva, facendone non un mero retaggio del passato, ma bensì strumento di animazione e crescita del presente.