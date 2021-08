Pisticci, finalmente libere le spiagge dai rifiuti: arriva il “Pesce mangia plastica”! I dettagli

Il pesce mangiaplastica sbarca anche quest’anno sulle nostre spiagge.

Oggi alle ore 18.00 la tappa pisticcese dell’operazione “Spiaggia amica” promossa dalle regione Basilicata e da FARBAS su tutte le spiagge lucane.

A darne notizia il Sindaco, Viviana Verri:

“Vi aspettiamo a partire dalle ore 17:30 al lido La Spiaggetta, dove faremo attività di sensibilizzazione alla corretta raccolta dei rifiuti in spiaggia e, a seguire, il dibattito alla presenza dell’assessore regionale all’ambiente Gianni Rosa“.

La Farbas (Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata) spiega:

“L’idea progettuale COMUNINMARE, promossa dalla FARBAS ed attuata in stretta collaborazione con ARPAB, sotto il coordinamento generale del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, scaturisce dall’esigenza di portare a conoscenza la comunità regionale circa lo stato di qualità della balneazione delle acque lucane.

I risultati ottenuti dalle campagne di Progetto, giunto oggi al quarto anno di attività, sono stati, negli anni, un valido supporto alle Amministrazioni costiere lucane per la candidatura e la successiva acquisizione di ben cinque bandiere blu.

Il primo dei sette incontri programmati, che si è tenuto il giorno 7 luglio alle 18:00 presso il lido “Rotò Beach” di Rotondella (MT) è stato l’occasione per divulgare i dati di progetto.

Oltre ai risultati delle analisi di laboratorio, è stato presentato il primo report sulle campagne di monitoraggio dei cetacei, attuate da FARBAS e CIMA Foundation.

E’ stata, inoltre, l’occasione per confermare il programma di educazione ambientale denominato “Operazione Spiaggia Amica”, già avviato dalla FARBAS negli scorsi anni, e impreziosito, per la stagione balneare in corso, dall’importante contributo di ARPAB ed EGRIB.

Si tratta di un progetto di coinvolgimento dal basso che mira ad intensificare l’attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente al fine di evitare la dispersione di microplastiche in mare e contrastare l’inquinamento delle spiagge.

Accanto al lido, infatti, in corrispondenza della porzione di spiaggia libera, verrà posizionato l’ormai noto ‘Pesce mangia plastica’, visibile a tutta la spiaggia per le sue dimensioni (lungo oltre tre metri, alto due), all’interno del quale sarà possibile conferire rifiuti in plastica, e che già in passato si è rivelato un prezioso strumento di educazione ambientale

Ogni settimana, il mega pesce sarà spostato in altri lidi del versante Jonico e Tirrenico, allo scopo di coinvolgere utenti sempre diversi.

Si tratta di un’operazione che tende a responsabilizzare gli utenti della balneazione delle spiagge lucane e a marginalizzare coloro che continuano a trattare l’ambiente come una piccola discarica di rifiuti, disinteressandosi delle conseguenze, spesso letali per l’ambiente che tutti viviamo”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

