I Vigili del Fuoco sono al lavoro a Pisticci per domare le fiamme che sono divampate nell’autorimessa di un cantiere in via San Donato.

L’incendio, come riporta rainews, si è sviluppato intorno alle 18.30 per cause ancora ignote.

A quanto si apprende avrebbero preso fuoco alcuni mezzi che si trovavano all’interno del locale.