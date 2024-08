Pisticci: dopo i controlli, trattenuti i porti d’arma. Ecco cosa ha scoperto la Polizia

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, intensificati durante i periodi di maggiore affluenza turistica, la Polizia di Stato di Matera, in agro di Pisticci, ha sottoposto a controllo due autovetture.

Durante l’attività, espletata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pisticci, è emerso che gli occupanti dei veicoli viaggiavano insieme ad alcuni cani ed avevano al seguito fucili da caccia e munizioni.

Nel contempo, giungeva sul posto anche personale del NIPAAF (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale), in servizio presso il Gruppo Carabinieri Forestali di Matera.

Considerata la sussistenza di elementi che inducevano a ritenere che i soggetti avessero esercitato attività venatoria in periodo non consentito, venivano invitati presso gli Uffici del Commissariato per svolgere ulteriori accertamenti.

Al termine delle verifiche, venivano trattenuti i porti d’arma e avviate le pratiche amministrative tese a richiedere il divieto di detenzione armi nei confronti dei soggetti coinvolti.