Pisticci, Coronavirus a Scuola: preoccupazioni dell’Amministrazione! Ecco gli ultimi aggiornamenti

Il Comune di Pisticci (MT) comunica:

“Si sono svolte questa mattina le operazioni di screening dedicate agli studenti delle scuole superiori del nostro territorio.

Complessivamente sono stati effettuati 276 test rapidi antigenici, dei quali 3 sono risultati positivi e 9 hanno dato un risultato dubbio.

Questi risultati, che andranno comunque sottoposti a verifica tramite tampone molecolare per avere certezza degli esiti, restituiscono una fotografia, seppure parziale, della popolazione scolastica delle scuole superiori che desta preoccupazioni sia nell’Amministrazione che nella Dirigenza scolastica.

Per questo motivo è mia intenzione avviare subito un confronto con il Prefetto di Matera, per valutare la possibilità di adottare eventuali provvedimenti di sospensione delle attività didattiche in presenza, compatibili con le disposizioni del D.L. aprile 2020 che, come è noto, limita notevolmente il potere di Sindaci e Presidenti di Regione di adottare provvedimenti di sospensione delle attività didattiche.

Nel frattempo si invita alla massima prudenza e a tenere comportamenti rispettosi delle regole di prevenzione della diffusione del COVID-19″.

