Tragico incidente a Marconia di Pisticci: uomo perde la vita

Tragico incidente stradale ieri nel metapontino.

Pare che a Marconia di Pisticci (MT), in serata, un’auto in cui viaggiavano tre persone, per cause ancora da accertare, abbia terminato la sua corsa in un terreno prossimo alla strada, ribaltandosi.

Nel violento impatto ha perso la vita una un uomo di 47 anni e sono rimasti feriti gli altri due passeggeri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Stradale.a

