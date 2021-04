Matera: al via le domande per beneficiare di questo importante contributo economico! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Fratelli d’Italia Matera:

“Apprendiamo con soddisfazione la notizia della pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione dei buoni spesa destinati alle famiglie indigenti materane finanziati con 394.000 € dal Decreto Legge del 23/11/2020 n. 154.

Dal 21 aprile al 21 maggio finalmente si potranno presentare le domande per beneficiare di questo importante contributo economico tramite piattaforma telematica.

Fratelli d’Italia Matera si è battuta in prima linea per far sì che questi sostegni venissero accordati al più presto ai concittadini più sfortunati che purtroppo hanno dovuto attendere quasi 5 mesi prima di veder emesso il bando.

Dopo due interrogazioni, una l’8 dicembre 2020 e l’altra il 26 febbraio 2021, da parte dei nostri consiglieri Augusto Toto e Mario Morelli, ed un flashmob in piazza Vittorio Veneto il 21 marzo scorso, le attese dei materani più duramente colpiti dalla crisi economica determinata dalla pandemia avranno termine.

Siamo fieri di aver dato loro una voce con le nostre iniziative.

Siamo tuttavia certi che questi 394.000 € siano poca cosa rispetto alle esigenze delle sempre più numerose famiglie in stato di necessità, pertanto ci auguriamo che il governo Draghi possa al più presto erogare altri aiuti che le istituzioni locali potranno distribuire con criteri di equità e trasparenza, con l’augurio che i nostri amministratori abbiano consolidato nel frattempo procedure più snelle e rapide per evitare attese insopportabili per chi vive in condizioni di profonda difficoltà economica, sociale ed emotiva”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)