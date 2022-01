Pisticci, Centro per l’Impiego: cittadini costretti a rivolgersi a Matera! Ecco i chiarimenti del Sindaco

“Il direttore generale dell’Arlab, Francesco Paolo Di Ginosa, sarà a Pisticci la prossima settimana per cercare di risolvere il problema della perdurante chiusura del centro per l’impiego Valbasento, che ha sede proprio nella cittadina basentana”.

A dare la notizia il Sindaco, Domenico Albano, che aggiunge:

“Ciò dopo una nostra precisa e serrata richiesta dovuta non solo alla perdurante chiusura dell’ex ufficio di collocamento, quanto, soprattutto, all’avviso odierno in base al quale tutta l’utenza del nostro centro per l’impiego deve, a far data da oggi, rivolgersi al centro di Matera.

Tenuto conto dell’utenza numericamente importante del centro Valbasento, questa è una situazione oggettivamente intollerabile e difficile da accettare.

Per questo ho contattato l’Arlab, partecipando ai vertici dell’ente la necessità di riaprire, nel più breve tempo possibile, l’ufficio che, va ricordato, sarà nuovamente allocato a Pisticci scalo.

Come sapete, il centro per l’impiego, inizialmente sito a Pisticci scalo e poi spostato a Tinchi, è chiuso praticamente da un anno, ufficialmente a causa della carenza di personale.

Da più parti si parla di nuove assunzioni in questo settore.

Ci auguriamo che la Regione concretizzi al più presto questo intendimento così da poter riaprire anche il nostro centro per l’impiego.

A quel punto, infatti, non ci saranno più scuse valide per tenerlo chiuso, specie se legate alla mancanza di personale”.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)