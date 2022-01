Pisticci, buone notizie per il Sindaco: “ll tampone molecolare ha dato esito negativo”. Ecco le sue parole

Il Sindaco e la comunità di Pisticci possono tirare un sospiro di sollievo.

Ecco quanto fa sapere il Sindaco, Domenico Albano:

"Cari concittadini, sono lieto di comunicarvi che

Nonostante non sia mai stato positivo al Covid, per precauzione e come da prassi, nei giorni scorsi mi sono sottoposto alla misura dell’isolamento domiciliare.

Da oggi, quindi, posso tornare pienamente alla mia attività di sindaco e di medico.

Vi ringrazio per la vicinanza che mi avete mostrato in questi giorni.

Vi saluto ricordandovi di rispettare le misure anti-Covid con l’auspicio che questo momento delicato passi il prima possibile”.

