Pisticci: bella ed entusiasmante partecipazione alla scoperta della riserva naturale regionale dei Calanchi. Ecco le foto

Bella ed entusiasmante partecipazione alla seconda tappa lucana di AgroArcheoTrekking progetto nazionale della Rete Associativa terzo settore Pro Loco Epli – Ente Pro Loco Italiane con il sostegno del Ministero del Turismo promossa dalla Pro Loco Pisticci alla scoperta della riserva naturale regionale dei Calanchi.

Partiti dalla caratteristica chiesa Madonna delle Grazie il nutrito gruppo di camminatori ha fatto tappa nel suggestivo sito della Petrolla nella Riserva Naturale regionale dei Calanchi di Montalbano Jonico e all’azienda agricola Tierra Blanca della famiglia Carone con degustazione di prodotti tipici locali.

Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata e Consigliere Nazionale Assoguide Rocco Franciosa nel rivolgere i complimenti ai volontari della Pro Loco Pisticci per l’organizzazione ha sottolineato “siamo impegnati a livello regionale e nazionale a promuovere il patrimonio naturalistico che rappresenta una preziosa risorsa per lo sviluppo turistico territoriale grazie all’impegno del volontariato in sinergia con le istituzioni e le imprese locali per promuovere il patrimonio culturale italiano”.

Il Presidente della Pro Loco Pisticci Beniamino Laurenza ci tiene a rimarcare “grazie alla collaborazione organizzativa con l’associazione Globus Onlus presieduta da Enzo Dell’Isola, l’ azienda agricola Tierra Blanca di Carone Giambattista e degli amici Rocco Viggiani e Davide Iannuzziello abbiamo puntato alla valorizzazione dell’itinerario escursionistico dei Calanchi e dei prodotti tipici locali con un’attenzione particolare all’inclusione sociale per condividere insieme le bellezze del territorio”.

Presente alla camminata una rappresentanza dell’ Associazione “Salviamo il mare da noi” e Speleo Trekking Liberamente Peregrinando dalla Puglia.

Ecco le foto.