Pisticci, Associazione Agata: Gentile nuova presidente. Auguri di buon lavoro

L’associazione “Agata – Volontari contro il cancro OdV ETS” di Pisticci ha una nuova presidente: è Rosa Gentile, imprenditrice da sempre impegnata nel sociale.

Rosa Gentile, socia Agata dalla prima ora, succede a Mirna Mastronardi, fondatrice della organizzazione di volontariato lucano, che ha guidato nei suoi primi sei anni di attività.

L’elezione è avvenuta in un’atmosfera di festa e in un clima di grande serenità.

Visibilmente emozionata la neopresidente, Rosa Gentile, che ha voluto rivolgere un ringraziamento alla presidente e al direttivo uscente, il cui lavoro nel triennio precedente è il punto da cui ripartire per il lavoro del nuovo consiglio direttivo.

Ha dichiarato la presidente Gentile, dopo la proclamazione:

“È un onore per me essere stata eletta alla presidenza di Agata.

Un ringraziamento va ai I volontari dal cuore grande, che costituiscono un grande dono per tutti i territori in cui Agata opera ogni giorno e a quelle socie il cui nome è scritto nella storia dell’associazione, come Lucia, Laura e Antonietta, che fino alla fine e nonostante la malattia metastatica, hanno lavorato con impegno per rendere grande Agata.

Nonostante la pandemia, il lavoro di Agata negli ultimi anni è stato intenso e non ha mai subito interruzioni: dal servizio di accompagnamento dei malati di cancro ad effettuare la chemioterapia nei maggiori centri oncologici di riferimento, al dono di parrucche in cambio di un sorriso, fino al sostegno morale e materiale dei malati oncologici e dei loro familiari in stato di necessità.

Ci aspetta un periodo di grande lavoro per portare Agata in tutti i territori lucani, mettendo al centro le necessità dei più fragili.

Sarà un lavoro di squadra che sapremo svolgere con impegno e serietà, guardando con fiducia al futuro che ci attende”.

Al fianco della presidente Gentile, nel consiglio direttivo dell’associazione “Agata – Volontari contro il cancro”, Antonio Contini, Katia Benedetto, Anna D’Alessandro, Mario Laurenza, Michele Santarcangelo e la presidente uscente Mirna Mastronardi, che ha fortemente voluto Rosa Gentile a capo del consiglio direttivo della OdV lucana, per lavorare insieme con impegno, competenza e serenità.

In tutti i suoi compiti, il consiglio direttivo dell’associazione Agata sarà supportato dalle socie Giusy Gentile, Giulia Mancino ed Eleonora Cataldo.a

