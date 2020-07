Pisticci, ampliamento del cimitero comunale: ecco le ultime novità

Così l’ing. Salvatore De Angelis, assessore all’urbanistica del Comune di Pisticci, sull’ampliamento del cimitero comunale di Pisticci Centro e Marconia:

“Lo scorso anno, in data 24 luglio 2019, il Consiglio Comunale approvò il progetto di ampliamento del cimitero di Pisticci centro, in variante allo strumento urbanistico e in deroga alla fascia di rispetto cimiteriale.

A partire dal 1 luglio e per i successivi trenta giorni, la Delibera di Consiglio Comunale n. 25, unitamente agli elaborati progettuali, resterà a disposizione in libera visione a tutti i cittadini presso l’Ufficio Urbanistica di Piazza Umberto I, per eventuali osservazioni.

Gli ampliamenti cimiteriali sono un’opera di fondamentale importanza per la nostra comunità, tanto per Pisticci quanto per Marconia.

L’individuazione di una società proponente il finanziamento, ci permette, infatti, di raggiungere l’obiettivo di garantire l’incremento dei posti senza costi aggiuntivi per il Comune.

Proprio il Codice degli Appalti permette all’Amministrazione di prendere in esame proposte di project financing per la realizzazione di opere di pubblica utilità: nei mesi scorsi, la società proponente ha consegnato agli uffici Comunali il Piano Economico Finanziario asseverato (PEF) che, integrato con tutti gli altri documenti già presentati, sblocca di fatto l’iter che porterà al bando di gara per l’affidamento dei lavori.

Come già ho avuto modo di riferire ai cittadini, l’intervento consisterà nella costruzione di 38 cappelle da 10 posti e di 544 loculi a Pisticci centro, oltre a 112 celle per ossari e a tutte le opere di urbanizzazione (servizi igienici, cappella della Resurrezione, fontane, monumento ai martiri, giardino della memoria); per Marconia, invece, sono previste 33 cappelle da 10 posti e 240 loculi, oltre a 144 celle per ossari.

Ora, trascorsi i prossimi trenta giorni, tutto il procedimento sarà a carico degli uffici che procederanno a redigere la relazione tecnica, la verifica e la validazione del progetto di fattibilità da parte del RUP e l’adempimento di tutte le pratiche necessarie per portare il progetto a base di gara. Il tutto dovrebbe avvenire entro la fine dell’estate.

Nel caso in cui i cittadini volessero avere spiegazioni più dettagliate, resto a completa disposizione, insieme al dirigente dell’ufficio tecnico, previo appuntamento telefonico.

In questo modo credo che sarà risolto definitivamente la problematica dei Cimiteri comunali che, negli ultimi anni, ha destato forti preoccupazioni nella cittadinanza”.

