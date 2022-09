Pisticci, alla Camera il M5S si attesta al 40%. Verri: “Ringrazio i miei concittadini che ancora una volta mi hanno dato fiducia”. I dettagli

A urne chiuse, i risultati delle elezioni politiche appena concluse in Basilicata vedono il M5S come prima forza politica sia al Senato (59560 voti totali, 24,36%) sia alla Camera (61114 voti, con il 25%).

Per Viviana Verri, consigliere comunale di Pisticci e della Provincia di Matera, si tratta di:

“Un risultato frutto di una rinnovata credibilità e fiducia nel Movimento, sotto la guida di un leader solido come Giuseppe Conte.

Sono particolarmente soddisfatta del risultato elettorale di Pisticci, che con i suoi 2561 voti attesta il M5S alla Camera al 40%, ben oltre la media nazionale e regionale.

Ringrazio i miei concittadini che, ancora una volta, mi hanno dato fiducia e hanno mostrato di apprezzare il lavoro svolto sul territorio nei miei precedenti cinque anni di mandato amministrativo.

Il risultato, anche se lusinghiero, non è sufficiente a consentire la mia elezione alla Camera, ma ci consegna un dato importante e prezioso in vista dei prossimi appuntamenti elettorali: i cittadini chiedono fortemente una rappresentanza per il territorio che sia capace di lavorare per il suo riscatto, e per questo sanno smarcarsi dalla politica all’ultimo grido ed esercitare un voto consapevole.

Pesa ancora fortissimo il dato dell’astensionismo, con cui tutti i partiti dovranno seriamente fare i conti.

Ora il centrosinistra faccia una seria autocritica, metta da parte le faide interne e si doti di una leadership in grado di dialogare e costruire anziché autodistruggersi”.

