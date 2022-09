L’Orchestra Sinfonica di Matera e il talento della nostra Martina su Rai 1! Li avete visti anche voi?

Giornata storica, ieri 25 settembre, per l’Orchestra Sinfonica di Matera e per il Conservatorio Duni della Città Capitale Europea della Cultura.

Su RAI 1, alle ore 7.30, su “Uno Mattina” è andata in onda il soprano MARTINA TRAGNI, studentessa di Canto in Conservatorio già vincitrice di molti concorsi, per l’occasione accompagnata al pianoforte da Romolo Saccomanni.

Dalle 8.45 è iniziata la diretta su Rai 1 e TV 2000 della Messa celebrata da Papa Francesco dalla Città dei Sassi con protagonista l’Orchestra Sinfonica di Matera (nuova Istituzione Concertistica Orchestrale dal 2022), diretta per l’occasione da Carmine Antonio Catenazzo, insieme a più di 500 coristi delle diocesi materane.

Complimenti!a

