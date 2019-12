Pisticci, al via il progetto “Sport di tutti”: ecco come fare domanda

Il Comune di Pisticci fa sapere che:

“L’Associazione H2O, attualmente affidataria della gestione della Piscina Comunale Marconia di Pisticci, informa che, fino al 16/01/2020, è possibile aderire all’iniziativa “Sport di Tutti”, promossa dal CONI e alla quale l’associazione stessa è iscritta.

‘Sport di tutti’ rappresenta un’ottima possibilità per le tante famiglie che intendono far praticare sport ai loro figli in un ambiente sano e positivo come la Piscina comunale di Marconia: la misura è rivolta ai bambini e i ragazzi dai 5 ai 18 anni appartenenti a famiglie che sono in possesso dei requisiti previsti dal progetto.

Non è richiesto, come requisito d’accesso, il possesso della cittadinanza italiana.

Ulteriori informazioni sono consultabili al seguente link https://www.sportditutti.it/, oppure presso la segreteria della Piscina Comunale di Marconia“.