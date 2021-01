Pisticci, a scuola rientro in sicurezza dei ragazzi: si ricomincia con i test rapidi! Queste le date

Fa sapere la sindaca del comune di Pisticci (MT), Viviana Verri:

“In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado, prevista per il prossimo 1 Febbraio, è stato organizzato un nuovo screening, gratuito, destinato a docenti, personale ATA e studenti delle scuole superiori.

I test rapidi antigenici verranno effettuati, in modalità drive in, nelle giornate di Venerdì 29 e Sabato 30 Gennaio presso il piazzale dell’ITAA di Marconia, in via Nazionale, in orari che saranno comunicati direttamente agli interessati.

Possono effettuare il test rapido:

studenti, docenti e personale ATA appartenenti all’ “IIS G. Fortunato”, a prescindere dal luogo di residenza;

studenti, docenti o personale ATA che risiedono nel comune di Pisticci (MT) e frequentano o lavorano in istituti secondari di secondo grado ubicati in altri comuni (qualora nei comuni di appartenenza non abbiano la possibilità di sottoporsi a screening).

Per prenotare il test occorre compilare, in ogni campo, il modulo editabile fino alle ore 18:00 di Giovedì 28 Gennaio“.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)