Matera: vicinato del Sasso Caveoso in degrado e abbandono ma le cose stanno per cambiare! Ecco le novità

“Oggi abbiamo fatto un altro piccolo passetto in avanti”.

E’ quanto dichiara il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che precisa:

“Sono ormai troppi anni che questo vicinato simbolo di Matera versa in uno stato di abbandono e degrado con lavori interrotti, vandalismo e accesso libero.

Parlo del celebre vicinato del Sasso Caveoso, immortalato da Henri Cartier-Bresson e da tanti altri fotografi.

In questi giorni ho chiesto che venisse sistemata l’area e che soprattutto venisse messa in sicurezza per evitare che diventi meta di bivacchi e degrado.

Unitamente, con l’assessore ai lavori pubblici Graziella Corti e al settore lavori pubblici, stiamo programmando il riavvio del cantiere e sua ultimazione nel più breve tempo possibile affinché questo cuore del patrimonio Unesco sia restituito al più presto alla città.

Un piccolo passo in avanti ogni giorno”.

