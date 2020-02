Pisticci: 40 mila euro per la realizzazione di questo progetto! I dettagli

Il Sindaco di Pisticci, Viviana Verri, comunica:

“Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato al Comune di Pisticci l’assegnazione del contributo di circa € 40.000 per la realizzazione del progetto di adeguamento di attraversamenti pedonali nell’ambito del bando ministeriale relativo a progetti di adeguamento dei semafori alle esigenze dei non vedenti, risalente al 2018 e al quale l’Amministrazione Comunale partecipò.

Il progetto, presentato dal Comune grazie all’impegno dell’Assessore alla Mobilità Filippo Ambrosini e alla Ten. Domenica Volpe del Corpo di Polizia Locale, prevede la realizzazione di attraversamenti pedonali semaforizzati con annesse pavimentazioni e percorso tattile adeguati alle esigenze dei non vedenti nell’ambito dell’abitato di Marconia, inserendosi nel programma di interventi finalizzati al miglioramento della mobilità pedonale, della gestione del traffico, dell’accessibilità ai principali servizi agli utenti più deboli e dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Nello specifico, si provvederà alla realizzazione di due attraversamenti pedonali semaforizzati, adeguati alle esigenze di non vedenti e ipovedenti, precisamente in via Quattro Caselli e in via San Giovanni Bosco, due zone in cui sono ubicate scuole, uffici e attività commerciali.

Nei prossimi giorni il Comune di Pisticci sottoscriverà l’apposita Convenzione con il Ministero per la realizzazione delle opere”.