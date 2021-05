Pietro, nonno lucano, compie 100 anni! Tantissimi auguri

Si allunga la lista dei centenari in Basilicata.

Oggi facciamo gli auguri a nonno Pietro Pettinato di Rivello (PZ) che compie 100 anni.

Ecco il messaggio del Comune per festeggiarlo:

“In occasione del centesimo compleanno del nostro concittadino Pietro Pettinato, il Comune di Rivello ha inteso rendere omaggio per questo traguardo, per la sua testimonianza e per il suo contributo alla causa della libertà del nostro Paese come reduce della Seconda Guerra Mondiale.

A Pietro e ai suoi familiari i nostri migliori auguri e il nostro ringraziamento”.

A Pietro i nostri migliori auguri di buon compleanno.

Queste alcune foto dei festeggiamenti.

