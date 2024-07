Per il Montescaglioso Calcio tutto pronto per l’inizio della stagione 2024/25. I dettagli

Il club montese presieduto da Filippo Ragone parte con voglia ed entusiasmo alla vigilia della massima competizione regionale.

Giovedì 1 agosto prenderà ufficialmente il via il ritiro pre-campionato presso lo stadio comunale per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione.

Nello staff al fianco di Antonio Ragone ci sarà Rocco Santangelo che ricoprirà il ruolo di match analyst e secondo mister,

Carlos Manuel Alves sarà il preparatore dei portieri, Michele Carriero svolgerà il ruolo di preparatore atletico mentre Alessandro Lavecchia svolgerà il doppio ruolo di Fisioterapista e massaggiatore.

Tutti sotto lo sguardo attento del direttore sportivo Leonardo Panarella e del direttore tecnico Antonio Stigliano.

Nelle ultime ore il Montescaglioso calcio e’ stato particolarmente attivo sul mercato: la societa’ montese del presidente Filippo Ragone fresco di rilevamento del titolo sportivo del Città Dei Sassi infatti si è dimostrata con il suo direttore sportivo Leonardo Panarella scatenato sul mercato con tante riconferme e nuovi acquisti.

Il direttore sportivo Leonardo Panarella e il direttore tecnico Antonio Stigliano hanno lavorato per trattenere i giocatori chiave.

Tra i nuovi contratti spicca quello di Raffaele Pentimone, un giocatore versatile.

Il reparto offensivo sarà rafforzato dall’italo-uruguaiano Luciano Ferreira e dal trequartista Joao Moraes.

Anche il ruolo di portiere sarà ben coperto con il ritorno di Flavio Puttim, che torna in biancazzurro dopo un anno di assenza.

Tra le ufficializzazioni Felippe Joao Moraes Canonico, trequartista italo-brasiliano classe 1997, ex Apucarana, Atibaia, Itararé e Città dei Sassi Matera, ha segnato dodici gol nella scorsa stagione.

Luciano Ferreira, attaccante italo-uruguaiano di 184 cm, classe 2000, ha rinnovato con la squadra dopo aver segnato sei gol nella scorsa stagione con il Cds Matera.

Anche Raffaele Pentimone, centrocampista di 181 cm nato ad Altamura, ha confermato la sua presenza dopo aver segnato tre reti nella scorsa stagione.

Flavio Puttim, portiere di 188 cm, torna a difendere i pali del Montescaglioso dopo aver giocato nella stagione 2022/23 con il Città dei Sassi.

Tra i nuovi acquisti annunciati in questi giorni spiccano i nomi di Tomas Santos, mediano di 194 centimetri classe 2001 ex Taca de Portugal atleta dotato di forza fisica e imponente statura, noto per la sua capacità di dominare il centrocampo, di proteggere la difesa con recuperi di palla tempestivi e di creare occasioni per gli attaccanti con passaggi precisi e visione di gioco e Hugo Nunes ex giovanili del Benfica e nazionale under 18 portoghese, classe 2001 centrocampista e trequartista di eccezionale talento, Hugo è noto per la sua abilità nel controllare il centrocampo, nel fornire assist precisi e nel creare occasioni da gol per i suoi compagni.

La sua visione di gioco e la sua capacità di inserirsi in attacco rendono la sua presenza in campo determinante.

Con esperienze significative nelle giovanili del Benfica, nel Sao Martinho e nel Vitoria SC, Hugo porta con sé un bagaglio di esperienza che lo rende un potenziale colpo da categoria superiore.

A poche ore dallo start della stagione sportiva sono arrivati altri due innesti per il Montescaglioso calcio di mister Antonio Ragone.

La società del presidente Ragone ha ufficializzato gli ingaggi di Ronaldo Induca, attaccante portoghese classe 2000 alto 195 cm ex Fc. Urzelinense, noto per la sua capacità di giocare spalle alla porta, rendendo la sua fisicità un vero e proprio punto di forza ,abile ha proteggere il pallone e creare occasioni per sé e per i suoi compagni lo rende un attaccante completo e temibile.

L’ altro annuncio è stato quello di Nickolas Barrochello, un giovane talento del calcio svizzero che vestirà la maglia biancazzurra del Montescaglioso Calcio Classe 2006, Nickolas è un talento grezzo che il nostro direttore Leonardo Panarella ha scoperto e portato alla nostra squadra.

L’atleta ha dimostrato grandi potenzialità, e sotto la guida di mister Ragone avrà l’opportunità di crescere e migliorare.

Nonostante la giovane età, avrà l’opportunità di misurarsi con atleti di alto livello, permettendogli di sbocciare e di fare un passo avanti nella sua carriera.

Nei prossimi giorni sono attese altre novità di mercato tra riconferme in blocco e nuovi arrivi per dare a mister Ragone la squadra pronta in concomitanza della preparazione atletica fissata per Giovedì 1 agosto alle ore 16 presso lo stadio comunale di Montescaglioso.