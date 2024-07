Le fotografie in Lucania scattate da Mario Carbone toccarono i comuni di Aliano, Grassano, Matera, Pisticci e Tricarico. Ecco l’iniziativa per ricordarlo

In occasione del centesimo compleanno del regista, direttore della fotografia e fotografo Mario Carbone, nato a San Sosti (Cosenza) il 12 maggio del 1924, il Comune di Tricarico e la Delegazione FAI di Tricarico e della Lucania interna hanno organizzato, per venerdì 2 agosto 2024, una mostra delle 37 fotografie che il fotografo ha donato al Comune di Tricarico e che sono custodite nel Centro di documentazione “Rocco Scotellaro e la Basilicata del secondo dopoguerra”.

L’inaugurazione avverrà nel salone del castello normanno, alle 18.30 e sarà moderato dal delegato stampa del FAI di Tricarico e della Lucania interna e giornalista Vito Sacco.

Interverranno, per i saluti, il sindaco Paolo Paradiso e la capo Delegazione FAI di Tricarico e della Lucania interna Sabrina Lauria.

Di Mario Carbone e delle fotografie donate al Comune di Tricarico parlerà Ciriaca Coretti, dottoressa di ricerca in Discipline demoetnoantropologiche al Dipartimento delle culture europee e del Mediterraneo (Dicem) dell’Università degli studi di Basilicata.

Sarà proiettata “La terra del ricordo”, videointervista a Mario Carbone dell’insegnante, illustratore e giornalista Mimmo Cecere.

Il 6 giugno del 2005, Mario Carbone donò al Comune di Tricarico, in ricordo di Rocco Scotellaro, 28 fotografie scattate durante il viaggio in Lucania con Carlo Levi nella primavera del 1960 e realizzate in occasione del reportage fotografico che avrebbe poi ispirato il noto dipinto dello scrittore-pittore piemontese, “Lucania ’61”, commissionatogli da Mario Soldati per rappresentare la Basilicata alla “Mostra delle Regioni”, allestita a Torino per il centenario dell’Unità d’Italia e ora esposto a Palazzo Lanfranchi, a Matera.

Nel 2012, il Fondo fotografico Mario Carbone del Comune di Tricarico si arricchì di altre nove fotografie, sempre relative al viaggio di Mario Carbone con Carlo Levi, donate dallo stesso fotografo al Centro di documentazione “Rocco Scotellato e la Basilicata del secondo dopoguerra” per il tramite di Ciriaca Coretti, durante il lavoro di ricerca che aveva portato alla redazione della sua tesi di laurea specialistica all’Università della Basilicata.

Le fotografie in Lucania, scattate da Mario Carbone nella primavera del 1960, durante il viaggio in compagnia di Carlo Levi, toccarono i comuni di Aliano, Grassano, Matera e le campagne circostanti, Pisticci e Tricarico e, pur soffermandosi a tratti sulle condizioni di miseria, ritraggono, con occhio attento e discreto, volti e situazioni, cogliendo i primi segnali di cambiamento.

Esse restituiscono l’immagine di una regione in movimento, rendendo esplicito il cambiamento, poco considerato dagli stereotipi del neorealismo.

Di seguito la locandina con i dettagli.