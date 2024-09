Per chi sceglie Matera e la casa comunale come città in cui sposarsi un omaggio dall’amministrazione. I dettagli

Per chi sceglie Matera e la casa comunale come città in cui sposarsi, turisti o residenti che siano, riceverà questo omaggio dall’amministrazione comunale, offerto dal sindaco della città e senza oneri per il comune.

Così il Sindaco Domenico Bennardi:

“A Matera abbiamo un paesaggio incantevole e bellissime location dove è possibile trascorrere il giorno più importante della propria vita.

Ecco il testo della mia dedica agli sposi:

‘Unirvi in matrimonio a Matera, equivale ad unirvi in una città antica ed eterna, dove l’umanità e la vita stessa hanno trovato rifugio in tempi remotissi e dove l’amore ha trovato la complicità di un territorio fecondo in una bellissima e generosa madre terra.

È una bellezza a volte dolente ma espressione di tanta vera umanità, sofferente ma sempre dignitosa, ricca di tanta cultura e protagonista nella storia dell’uomo e della donna, tanto da diventare incanto autentico e patrimonio del mondo intero.

Che la vostra unione sia protetta dall’amore eterno e universale di una città senza tempo, quale è Matera'”.