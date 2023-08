Palazzina caduta a Matera, resta chiuso al traffico questo tratto di strada: ecco gli ultimi aggiornamenti

Proseguono senza sosta le operazioni di rimozione della macerie.

Ci vorranno ancora giorni, fanno sapere gli addetti ai lavori, per togliere tutti i detriti.

Come si apprende da rainews “resta chiuso al traffico il tratto di strada, circa 250 metri, tra via Lupo Protospata e via De Sariis, interdetto per permettere lo spostamento dei mezzi di soccorso.

Via Beccaria è interrotta dai calcinacci crollati.

Sul posto ancora i vigili del fuoco, impegnati anche nell’abbattimento controllato di una parete pericolante.

Attiva ancora un’unità cinofila, per assicurarsi che non ci siano persone coinvolte. Ferme le attività del centro medico di via Rosselli.

Dieci le famiglie sgomberate per sicurezza dai palazzi vicini.

La magistratura ha aperto un’inchiesta”.a

