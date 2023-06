Ottimo risultato per la Cestistica Athena club Montescaglioso in questo campionato interprovinciale! Complimenti

Stagione sportiva positiva per la Cestistica Athena club Montescaglioso, che con la squadra U13 ha centrato la vittoria del girone A davanti al Bernalda nel campionato interprovinciale under 13 pugliese, partito a novembre con due gironi: girone A con Athena club Montescaglioso, Massafra Ginosa e Bernalda e B con Taranto, Grottaglie, Pulsano e Martina Franca.

Nella final four di Grottaglie il team montese (prima classificata girone A) ha incontrato il Taranto (seconda classificata del Girone B) perdendo la semifinale per 59 a 46 mentre l’altra semifinale è stata Grottaglie – Bernalda (prima contro seconda dei rispettivi gironi, con la prima che si e guadagnata la finale).

Nella finalissima il Taranto ha battuto il Grottaglie mentre nella finalina per il terzo posto il Montescaglioso ha vinto contro il Bernalda per 56 a 28.

Questo il commento di Roberto Linzalone, coach dell’ under 13 della Cestistica Athena club:

“Si è concluso con un foglio rosa il campionato che ci ha visti protagonisti della vittoria del girone A e del terzo posto in generale.

Durante la finale four disputata sul parquet di Grottaglie abbiamo perso con il Taranto la semifinale e vinto con il Bernalda la finalina per il terzo e quarto posto.

I ragazzi hanno potuto concludere con estrema grinta una lunga annata da protagonisti nonostante il gruppo fosse quasi tutto sotto leva.

Il miglioramento di ogni singolo giocatore è stato costante e notevole.

Quello degli under 13 è stato un percorso lungo e difficile e per questo pieno di valore.

La nostra società sta scommettendo molto come giusto sia sul settore giovanile, quest’anno abbiamo partecipato per quanto riguarda l’under 13 a due campionati; stessa cosa con l’under 17 sempre in Puglia con un quinto posto.

Ci stiamo togliendo qualche piccola soddisfazione.

Arrivare terzi ci ha lasciato qualche piccolo rammarico perché i ragazzi si allenano cercando di giocare un buon basket.

Ma aver potuto più volte disputare partite alla pari e anche a volte vincere con squadre più attrezzate ci deve far prendere coscienza che il percorso è quello giusto.

Avere un gruppo di ragazzi unito, che si allena ogni giorno con costanza e attenzione, non può che rendere orgoglioso staff e società.

Parliamo di un miglioramento individuale tangibile dando prova che il duro lavoro crea i suoi frutti”.

I nomi dei ragazzi che hanno preso parte al campionato : Lacanfora Rocco, Matera Federico, Silvaggi Emanuele, Martinelli Gabriel, Masciandaro Tommaso, Matera Michele, Panico Davide, Venezia Domenico, Contangelo Vito Antonio, Panico Francesco,Volpe Paolo, Dell’Aglio Maicol, Matarazzo Jacopo, Zaccaro Marco, Laterza Rocco.a

