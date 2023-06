Nuovi problemi per Libero e Virgilio! Ecco cosa sta succedendo

Nuovi problemi per Libero e Virgilio.

Come chiarisce fan page: “Il disservizio è iniziato oggi, 14 giugno, intorno alle 8.00 sono arrivate le prime segnalazioni, anche se già da ieri sera alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà ad accedere sulla loro posta elettronica.

Le segnalazioni sono arrivate da tutta Italia: Palermo, Bari, Napoli, Roma, Perugia, Firenze, Bologna, Genova, Venezia, Milano e Torino.

Questa mattina sul portale Downdetector sono aumentate le segnalazioni, anche sui social network sono stati pubblicati post per capire se il problema fosse diffuso a livello nazionale.

Chi ha provato ad accedere sulla mail si è trovato di fronte a messaggi come ‘Servizio in manutenzione’ oppure ‘Credenziali non riconosciute’.

Ad alcuni clienti è anche apparso il messaggio ‘HTTP ERROR 500’, l’errore 505 può comparire quando una pagina web non si carica, indica infatti che il server non è in grado di supportare la versione del protocollo http richiesta dal browser.

ItaliaOnline, il provider che si occupa della parte tecnica dei servizi sia di Virgilio, sia di Libero, non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale, ma su Facebook Libero ha spiegato che si tratta di un’interruzione dovuta ai lavori di manutenzione.

Al momento non è ancora chiaro che cosa stia succedendo, e non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali per spiegare i motivi del disservizio.

È solo apparso un messaggio ai clienti che non sono riusciti a entrare sulla casella di posta. ‘Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi'”.

