Ospedale di Policoro: al via il potenziamento del Laboratorio diretto dal dott. Domenico Dell’Edera. I dettagli

L’ospedale di Policoro si potenzia con il Laboratorio di Parologia Clinica!

Fa sapere Mary Padula:

“5 biologi delle quali due micro biologhe, due patologi clinici e un tossicologo, a direzione del dott. Domenico Dell’Edera.

In foto, oltre al personale di laboratorio, Lara Tataranno ideatrice e organizzatrice del “Castello veste Moda”, format teso alla prevenzione delle malattie destinato a studenti e cittadini attraverso convegni divulgativi e screening gratuiti, il cui ricavato è stato destinato anche al laboratorio di Tinchi.

Una collaborazione importante quella tra Lara, medici e infermieri volontari, tra cui anche il dott. Dell’Edera!

Lara metterà in campo altre iniziative per la prevenzione della salute nel 2025, in collaborazione con il Comune di Bernalda, Pisticci, Asm Matera, Regione Basilicata, medici e infermieri volontari”.