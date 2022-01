Ospedale di Matera: “Qui la professionalità, l’attenzione e la cura dei pazienti, sono la priorità”. Le testimonianze

Le criticità rilevate da “Volt Matera” sull’Ospedale “Madonna delle Grazie” hanno generato non pochi malumori tra i cittadini.

Ecco una delle testimonianze giunte alla nostra Redazione:

“Sono un cittadino Materano, e purtroppo ultimamente ho fatto, e faccio tutt’ora un uso spropositato dell’Ospedale Madonna delle Grazie, a partire da un intervento molto complicato e finendo ad un ciclo di chemioterapia che durerà sei mesi.

Smentisco categoricamente la fuga di Medici e pazienti da detto Ospedale; anzi, mi risulta, dalla mia attuale e assidua frequentazione che, è sempre pieno di utenti, inoltre posso garantire un servizio infermieristico molto professionale ed attento: tutto questo trambusto creato intorni a detto Ospedale, mi suona strumentalistico e non veritiero.

La mia esperienza, ancora in corso, mi ha dato modo di conoscere un’altra realtà, quella fatta di Medici ad alto livello, lo dimostra la mia diagnosi post operatoria, la gravità, la difficoltà, la piena riuscita di un intervento che tutti avrebbero preferito effettuare in strutture del Nord Italia, io invece scegliendo Matera ho ricevuto lo stesso trattamento e risultato, questo a dimostrazione che le grandi professionalità esistono anche al Madonna delle Grazie di Matera; aggiungo anche il trattamento molto professionale e scrupolosamente attento del personale infermieristico, di personale OSS ed inservienti.

Non mi riferisco solo ai reparti, ma anche nei vari laboratori di analisi e visite: purtroppo ho avuto modo di visitarne tanti o quasi tutti per controlli, visite e medicazioni, sino ad arrivare, dove attualmente sono, nel reparto più critico, quello oncologico, dove, anche qui, riscontro professionalità e competenza, a cominciare dal Primario e continuando con infermieri molto attenti, cortesi ed umilmente predisposti all’assistenza dei malati, potrei fare anche i nomi, ma preferisco lasciarli nell’anonimato proprio per la loro umiltà.

Concludendo, voglio rassicurare tutti i Materani che all’Ospedale Madonna delle grazie di Matera, non è vero che scappano Medici e pazienti, ma che possono trovare la giusta assistenza e il giusto trattamento da personale sanitario e non, di alto livello, che possono garantire la giusta assistenza a tutti i malati e per tutte le malattie previste”.

Anche una cittadina di Ferrandina contribuisce alla smentita di Volt sull’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera con una dichiarazione di esperienza vissuta nel nosocomio:

“nulla togliendo alla carenza di personale, ma la professionalità, l’attenzione e la cura dei pazienti, sono la priorità che il personale tutto fornisce ai ricoverati, questa la nota integrale.

Ho partorito le mie figlie a Matera.

Mia madre ha subito un intervento di protesi all’anca; ed è come se non si fosse mai operata.

Mia figlia maggiore, all’età di 3 e 8 anni è stata ricoverata e non ho nulla da dire. Salvatore è stato ricoverato in ortopedia e chirurgia.

Ha sempre trovato disponibilità, gentilezza e tantissima pazienza, perché è un gran rompiscatole.

In chirurgia ha subito un intervento molto complicato e rischioso, eseguito con successo.

Il primario che l’ha operato lo chiamava “sopravvissuto”.

Ha scritto anche una lettera per ringraziare tutto il reparto e tutti i dipendenti, dal primario agli addetti alle pulizie e alla distribuzione dei pasti.

Gli sbagli possono verificarsi ovunque, anche negli ospedali più prestigiosi e, di certo non vengono fatti di proposito.

Medici e infermieri sono esseri umani, non macchine infallibili”.

